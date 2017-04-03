Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:46 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM Перекрытый Московский проспект

В центре Санкт-Петербурга образовалась гигантская пробка из-за взрывов в метро. Московский проспект, ключевая магистраль, по которой идет основной поток наземного транспорта, оказалась перекрыта. Кроме того, перекрыт Загородный проспект в районе станции метро «Технологический институт».

Взрывом также парализовано движения на двух основных ветках метрополитена Санкт-Петербурга. Мобильные операторы рассылают сообщения с предупреждением о том, что движение затруднено и рекомендацией не выбираться в центр города.

Всем городским автотранспортным предприятиям дано указание возить пассажиров бесплатно. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Как сообщил Комитет по транспорту администрации города, для обеспечения перевозок пассажиров парализованного метро организована работа автобусного маршрута № 50А. Автобусы направлены от площади Шевченко (станция метро «Петроградская») до Демонстрационного проезда (станция метро «Московская»). Проезд в автобусах бесплатный. Кроме того, усилено движение:

троллейбусных маршрутов №№ 15 и 17; автобусных маршрутов №№ 70, 71; трамвайного маршрута № 3 на участке от Сенной площади до Кронверкского проспекта.