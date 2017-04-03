Кишинёв, 3 апреля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Без ратификации парламентом Молдавии подписанный 3 апреля президентом Игорем Додоном Меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийской экономической комиссией, — «просто бумага, не имеющая юридической ценности». Об этом заявил на брифинге в Кишиневе премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон подписывает Меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийской экономической комиссией

Премьер напомнил, что Молдавия парламентская республика, и парламент определяет направления внешней и внутренней политики. Президент, по словам Филипа, может участвовать в международных переговорах и даже подписывать документы, но «ему следовало бы предупреждать партнеров, с которыми что-либо подписывает, что без ратификации парламентом документ не обладает юридической силой».

Меморандум с Евразийской экономической комиссией, сказал премьер, не получил одобрения ни правительства, ни молдавского МИДа, и «его нельзя считать подписанным от имени Молдавии». Филип считает, что Додон тем самым пытается получить политические дивиденды за счет «противостояния европейскому курсу».

В свою очередь лидер входящей в правящую коалицию Либеральной партии Михай Гимпу также заявил, что меморандум с Евразийской экономической комиссией «не является международным договором, и не создает никаких юридических обязательств».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон подписали 3 апреля меморандум о сотрудничестве. Додон подчеркнул, что меморандум не противоречит подписанным ранее Кишиневом соглашениям и «позволит обеспечить баланс» в отношениях с западными партнерами.

Ранее Додон направил письмо председателю Высшего евразийского экономического совета, президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. В обращении молдавский лидер просит предоставить республике статус наблюдателя при ЕАЭС. Додон рассчитывает, что его инициативу рассмотрят на заседании в конце мая главы государств — членов ЕАЭС.

Стоит отметить, что президент в Молдавии обладает во-многом декоративными полномочиями, в то время как правительство и парламент, принимающие ключевые решения, находятся под контролем Демпартии, декларирующей «проевропейский» курс.