Москва, 3 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Место и время взрыва в метро в Санкт-Петербурге выбрано не случайно, заявил глава комитета Совфеда Виктор Озеров.

Игорь Павловский ИА REGNUM Медицинский вертолёт у станции метро «Технологический институт»

«Место и время этих взрывов явно выбрано не случайно. В городе находится президент РФ Владимир Путин, проходит медиафорум, очень много журналистов», — сказал он.

В Совфеде констатируют, что спецслужбы не сработали на упреждающем этапе, в том числе по мерам безопасности на метрополитене.

В Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв, сообщается о десяти погибших и десятках пострадавших.