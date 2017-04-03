Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Фотографии с места взрывов в метро Санкт-Петербурга свидетельствуют о том, что это было безоболочное взрывное устройство мощностью до 300 грамм тротила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

U.S. Marine Corps Фрагмент взрывного устройства

«По последней информации взрывов произошло всё-таки два. Исходя из этой информации версии о том, что это был взрыв бытового прибора, баллона, уходит на второй план. Такие совпадения нереальны», — заявил Попов.

«Судя по повреждениям, которые мы видим на фотографиях, можно сказать, что это было безоболочное взрывное устройство мощностью до 300 грамм тротила. Оно как раз и имело поражающее действие — были (раскурочены) двери, мы видим, что она стояла, или это было прикреплено, находилась она напротив двери», — продолжил он.

Подробности станут известны в ближайшее время, однако уже сейчас можно сказать, что «если бы взрывное устройство было бы оболочным, — то есть имело поражающие элементы, — в таком случае погибших и пострадавших, конечно, было бы на порядок больше», указал подполковник запаса.

«Видимо, те средства безопасности на метрополитене — рамки, металлоискатели, — они сыграли свою роль. И чтобы снизить риск провала операции террорист решил пронести безоболочное взрывное устройство, которое не может быть обнаружено с помощью металлоискателя», — предположил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на действия самих петербуржцев. «Нет никаких криков паники. Видно, что женщина, которая, видимо, сама была в этом поезде, у которой разорвана куртка, — она активно помогает выбраться другим людям. Это хотелось бы отметить», — добавил он.

Комментируя политический аспект предполагаемого теракта, Попов предположил, что происшествие может быть связано со встречей президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Определенные параллели напрашиваются сами собой», — заявил эксперт.

В Петербургском метрополитене, по последним данным, произошли два взрыва в вагонах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30. По предварительным данным, погибли 10 человек.