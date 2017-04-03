Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском метро нашли ещё одно взрывное устройство. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает «Фонтанка.ру».

ResoluteSupportMedia Взрывное устройство

Сообщается, что неразорвавшееся взрывное устройство обнаружено на станции «Площадь Восстания». На данный момент на станции работают саперы. Идет обезвреживание взрывного устройства.

Ранее сегодня стало известно, что на одной из станции Санкт-Петербургского метро прогремел взрыв. По разным данным, инцидент случился либо на станции «Технологический институт», либо на станции «Сенная площадь».

По предварительным данным, погибли десять человек, пострадали десятки.