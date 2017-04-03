Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В районе станции метро «Технологический институт» в Петербурге перекрыто движение наземного транспорта по Московскому и Загородному проспектам.

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет сел

У самой станции дежурят машины разминирования, скорой помощи, МЧС, полиции и других оперативных служб, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед станцией приземлился один вертолет МЧС, еще один барражирует в воздухе в ожидании посадки.

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет

Александр Шимберг ИА REGNUM Перекрытый Московский проспект

Как передает другой корреспондент ИА REGNUM с Сенной площади, несколько сотрудников СК РФ прошли в вестибюль станции «Сенная площадь». Также к площади прибыла еще одна машина разминирования.

Ранее группа спасателей вышла из вестибюля станции с пустыми носилками.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко находится на месте чрезвычайного происшествия. «Идет работа оперативного штаба. На данную минуту — около 50 пострадавших. С ними работают медики <…> На данную минуту по информации оперативного штаба правительства СПб работает 41 бригада скорой помощи», — написал Андрей Кибитов в своем микроблоге.

По предварительной информации, взрыв произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» на второй линии метро. Есть информация о не менее чем 10 погибших.