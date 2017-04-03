Москва, 3 апреля, 2017, 15:56 — ИА Регнум.

В Совфеде не сомневаются, что взрывы в метро в Санкт-Петербурге являются терактами, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Игорь Павловский ИА REGNUM Автомобили экстренных служб спешат к месту взрыва

«Взрывы в метро Санкт-Петербурга — это, несомненно, теракты», — заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Мы всегда говорили, что террористы видят в России врага номер один, и вот, несмотря на все меры предосторожности, случилось… Идет война со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил сенатор.

«Теперь главное — никакой паники. Спокойствие и еще раз спокойствие. Не сомневаюсь, что на этот наглый вызов будет дан самый жесткий ответ», — заявил Клинцевич.

В метро в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, сообщается о десяти погибших, десятках пострадавших.