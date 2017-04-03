Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:55 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM Автомобили экстренных служб спешат к месту взрыва

Взрыв в вагоне метро произошел в 14:40 на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. По информации Национального антитеррористического комитета, взорвалось неустановленное взрывное устройство. На месте в настоящее время работают взрывотехники ФСБ.

Число погибших и раненых устанавливается, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в информационном центре НАК. Производится эвакуация пассажиров, оказывается помощь пострадавшим. На месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС.

«Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении НАК.

Читайте также: В метро в Петербурге произошел один или несколько взрывов

Песков: Путину доложено о взрыве в Санкт-Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно сообщается о 10 пострадавших во время взрыва в метро. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с происшедшей трагедией. Ход доследственной проверки взят на особый контроль прокурором города Сергеем Литвиненко. Сам он уже прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.