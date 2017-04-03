Москва, 3 апреля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В десяти регионах России сосредоточено больше половины задолженности по заработной плате. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии, сообщается на сайте министерства, подчеркнув «недопустимость образования просроченной задолженности на государственных унитарных предприятиях». В качестве негативного примера была приведена Чувашия.

Rosmintrud.ru Расширенная коллегия Минтруда РФ

В ходе своего выступления Максим Топилин поднял вопрос задолженности по выплате заработной платы. По его словам, «мы принимаем колоссальные усилия с тем, чтобы решить эти вопросы, применительно к различным организациям»: «Работает, прежде всего, служба по труду и занятости». Также он рассказал, что сейчас готовится новый пакет поправок в законодательство, который будет обсуждаться с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями.

При этом, по словам министра, ряд регионов не работает по данному направлению. «У нас есть десять регионов, в которых сосредоточено больше половины задолженности», — заявил Максим Топилин и предложил в этих регионах определить ответственного на уровне вице-губернатора за решение данной проблемы.

Министр также обратил внимание на недопустимость образования просроченной задолженности на государственных унитарных предприятиях. По данным СМИ, он констатировал, что в Чувашии возникают «совершенно гигантские» долги в государственных унитарных предприятиях.

«Возникают совершенно гигантские долги в государственных унитарных предприятиях. Спрашивается: почему, ведь это ваша ответственность? Вы не можете с этим разобраться? Сядьте — разберитесь. Решите этот вопрос, профинансируйте, либо не профинансируйте, либо закройте, либо что-то еще сделайте. Почему у вас в ГУПах и МУПах висят долги? У меня большая просьба по ГУПам и МУПам до 1 июня все погасить, все сделать и все реализовать. Это ваша ответственность», — поставил задачу глава Минтруда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проблема «Чувашавтотранса» стала предметом обсуждения на межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе регионов РФ. Заседание состоялось в Москве под председательством министра труда и социальной защиты Максима Топилина.«В адрес Чувашской Республики будут два поручения. Первое — до 1 апреля совместно с профсоюзом, руководством предприятия и отраслевым министерством провести встречу с работниками и подписать соглашение с предварительными сроками погашения долгов по заработной плате. Второе — до июня задолженность по зарплате должна быть закрыта», — сообщил на планерке в правительстве премьер-министр Чувашии Иван Моторинпо итогам заседания. По его словам, выработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное погашение задолженности по зарплате сотрудникам предприятия. Поставлена задача погасить долги до июня.

Напомним, Максим Топилин пообещал «взять на контроль» ситуацию на «Чувашавтотрансе». «Попытаемся тему эту решить. И силовыми способами в том числе», — заверил на «правительственном часе» в Госдуме федеральный министр, отвечая на вопрос депутата от Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»).

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Напомним, работники «Чувашавтраторанса» уже дважды выходили на забастовку. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. Тогда заявлялось, что сумма задолженности превысила 60 млн рублей. Это стало темой митингов и протестных акций в Чувашии. Ранее прокуратура подала заявления о взыскании задолженности за ноябрь и декабрь 2016 года в пользу более 200 работников канашского филиала. По состоянию на 22 марта, рассмотрено и удовлетворено 125 заявлений (на общую сумму 3 млн рублей), 79 находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, суд оправдал двух работников предприятия, которые стояли с плакатами на уличной депутатской встрече в Чебоксарах: им инкриминировали групповое пикетирование, суд прекратил дела за отсутствием состава административного правонарушения.

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По данным Минтранса Чувашии, в республике автобусным сообщением охвачено 1068 населенных пунктов. Перевозка пассажиров организована по 596 автобусным маршрутам, в том числе по 140 междугородным, 223 пригородным и 233 муниципальным.