Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил главе государства о теракте в метро в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

Florstein Станция метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге

Песков уточнил, что график Владимира Путина в связи со взрывом не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на станции «Технологический институт» произошёл взрыв в вагоне метро.