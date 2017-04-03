Москва, 3 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Законопроекты о защите медицинских работников и пациентов внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия») и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

Предлагается установить два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному. Если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента — наступает уголовная ответственность.

«За неоказание помощи больному уже существует ответственность врачей. Она составляет лишение свободы на 4 года. Совершенно справедливо ввести соразмерную ответственность для тех, кто мешает врачу оказать медицинскую помощь», — отмечает Яровая.

Законопроектом восполняется пробел в уголовном законодательстве, устанавливается ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений или угроз убийством. Действующей нормой УК уже установлена уголовная ответственность за убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Кроме того, вводятся санкции за непропуск скорой помощи — административная ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа 30 тыс. рублей.

«Данные законопроекты — серьезный шаг в укреплении социального статуса врача, совершенствование его образа, что само по себе будет предполагать высокий уровень его работы и квалификации», — отметил Морозов.

Согласно информации Минздрава, в 2016 году 1226 раз совершались противоправные действия, связанные с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой медицинской помощи, при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одна-два нападения в месяц в субъекте РФ. Пострадавший в результате нападения медицинский работник лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную, медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку, отмечают авторы инициативы.