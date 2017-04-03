Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен проехать за рулем по Керченскому мосту после того, как его введут в эксплуатацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля президент России заявил на IV медиафоруме общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Да», — ответил президент на соответствующий вопрос корреспондента.

Напомним, что движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года. Мост, протяжённость которого составит 19 км, состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки; а также железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки.

Медиафорум ОНФ традиционно является площадкой для решения региональных и муниципальных проблем. В работе форума принимают участие более 500 человек —журналисты-представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Впервые форум «Правда и справедливость» прошел в Санкт-Петербурге в конце апреля 2014. Владимир Путин также приезжал на медиафорум в 2015 и 2016 годах.