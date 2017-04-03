Москва, 3 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ярко выраженная русофобия, насаждаемая в странах Прибалтики, не соответствует интересам этих государств и их русскоязычного населения.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Так он прокомментировал доклад литовских спецслужб, в котором говорится об угрозе провокаций со стороны российских военнослужащих, приехавших на учения «Запад-2017» в Калининградскую область.

По его словам, этот доклад — еще одно проявление «истеричной русофобии». «Идет тотальная русофобия, истеричная русофобия», — сказал Песков.

Он пояснил, что Россия всегда выступала за «поддержание добрых отношений с Прибалтийскими странами», и в Кремле всегда сожалеют, когда видят подобные проявления русофобии.

«Наверное, нужно время и нужно иметь политическую волю, чтобы этот пропагандистский антироссийский накал понизить и дать возможность народам этих стран получать объективную информацию», — заключил Песков.

Ранее в отчёте Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) об угрозах Литве, опубликованном 3 апреля, говорится об угрозе со стороны РФ, и, в частности, о «милитаризации Калининградской области».

ДГБ Литвы считает, что военная активность в Калининградской области возрастёт из-за крупномасштабных учений, запланированных на этот год, «Запад-2017». Авторы доклада уверены, что заявленное количество участвующих в учениях солдат — 13 тыс. — на самом деле занижено.

При этом основной сценарий учений, считают литовские спецслужбы — это «военный конфликт с НАТО». «Россия уже сейчас за 24−48 часов готова начать военные действия против стран Прибалтики», — говорится в документе.