Москва, 3 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Чаще всего жители России забывают вещи в такси накануне праздников. На первом месте по забывчивости стоят мобильные телефоны. Таковы данные «Рейтинга забывчивости», составленного создателем мобильного приложения для вызова такси международной компанией Uber.

JamesDeMers Зимние вещи

На втором месте рейтинга самых часто забываемых предметов оказались зимние вещи — шапки, шарфы, перчатки.

На третьем — солнцезащитные очки, портмоне, ключи и документы.

Самыми необычными вещами, которые забывали пассажиры в автомобилях такси, стали ружье, сабля, свежая рыба, произведение искусства и парик.

«Рейтинг забывчивости» возглавила Москва, на второй строчке — Ростов, на третьей — Новосибирск.

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Как сообщает ИА REGNUM, автомобили такси в Москве выкрашены в желтый цвет. В Подмосковье и Новосибирске — в белый. В Ростовской области такси перекрасят в белый и жёлтый цвет к 2018 году.