Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга решили закупить 105 новых троллейбусов с возможностью автономного хода. Сумма контракта составит 2 млрд рублей. Все троллейбусы должны быть поставлены победителем конкурса до 31 марта 2018 года, сообщается на сайте госзакупок.

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Ранее в Смольном заявили о масштабной программе обновления парка наземного общественного транспорта и метро в преддверие проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как отмечается, большинство троллейбусов будет закуплено уже в текущем году, оставшиеся — в начале 2018 года. Из 105 троллейбусов 97 будут поставлены в базовой комплектации, еще восемь — в учебном варианте, с кабиной для стажера.

В настоящее время в Петербурге тестируется инновационный троллейбус «Тролза» 5265.03 «Мегаполис» — машина с увеличенным автономным ходом. Комитет по транспорту и СПб ГУП «Горэлектротранс» должны определиться, насколько интересен инновационный троллейбус городу, отмечали недавно в Смольном.

В ходе одной из тестовых поездок троллейбус «Тролза» без контактной сети доехал до Крестовского острова и вернулся на Левашовский проспект.