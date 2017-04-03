Ереван, 3 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум.

ЦИК Армении обработал данные с 2005 избирательных участков, и по предварительным итогам в парламент проходят четыре политические силы.

Согласно заявлению главы ЦИК, правящая Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном, набрала 49,15% голосов, блок «Царукян» — 27,37%, союз партий «Елк» — 7,78%, партия «Дашнакцутюн» — 6,58%. Это данные 99,8% бюллетеней по всей республике.

В связи с нарушениями Следственный комитет Армении получил 154 сигнала. По шести из ним заведены уголовные дела, один человек арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Армении состоялись выборы в Национальное Собрание. По данным ЦИК страны явка избирателей составила 60,86% от общего количества избирателей. К урнам для голосования пришли 1 млн 574 тыс. 947 избирателей из 2 млн 587 тыс. 706 граждан, обладающих правом голоса.

В столице страны Ереване явка составила 58,46% (494 455 человек), во втором городе Армении Гюмри — 51,02% (63 779), в третьем городе Ванадзоре — 54,69% (52 593).

Формирование нового парламента является предпоследним этапом перехода страны от полупрезидентской к парламентской форме правления. После того, как в 2018 году истекут полномочия действующего президента Сержа Саргсяна, этот переход полностью завершится.