Сестрорецк, Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 10:28 — ИА Регнум.

Группу школьников в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) выстроили лицом к стене во время акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводившейся 26 марта. Пользователи соцсетей резко раскритиковали действия сотрудников школы и правоохранительных органов, отмечает Life.

Курорт.78.мвд.рф Кинолог в школе Сестрорецка

Как говорится в официальном сообщении ОМВД по Курортному району, «в целях определения уровня риска вовлечения обучающихся образовательных организаций в незаконное потребление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ <…> было проведено оперативно-профилактическое мероприятие с использованием служебно-разыскной собаки».

Обследованы средняя школа №556 и «Сестрорецкий лицей им. Мосина». Кинологи изучили лестницы, рекреации, раздевалки, туалеты, учебные аудитории, однако никаких запрещенных веществ найдено не было.

Сообщение сопровождали фотографии, на одной из которых видно, что во время мероприятий по поиску наркотиков школьников поставили лицом к стене, как это делают обычно с подозреваемыми. Позже фото было удалено с сайта ОМВД.

«Какая была необходимость ставить детей к стенке лицом? <…> Кто давал себе отчет, как выглядят со стороны эти фотографии? <…> Потом мы удивляемся, почему дети оказываются на митингах…» — написал один из возмущенных горожан.

«Неприятно поразила фотография, где дети стоят у стены, как преступники. Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок вот так стоял, обнюхивался и обыскивался?» — поддержал другой негодующий пользователь соцсети.