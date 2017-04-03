Пекин, 3 апреля, 2017, 09:23 — ИА Регнум.



Torange.biz Домашняя птица

Власти провинции Цзянси сообщили о новом случае заражения смертельно опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. По данным провинциальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, вирус был обнаружен в крови 48-летнего мужчины.

По словам родственников пациента, мужчина почувствовал ухудшение самочувствия еще 31 марта, однако никто не придал этому значения, посчитав, что это обычная простуда. После того, как состояние мужчины стало резко ухудшаться, родственники вызвали врача, пишет «Чжунго синьвэнь».

Заболевший был доставлен в больницу в критическом состоянии. В настоящее время врачи делают все возможное для его спасения. По словам лечащего врача, ситуация осложняется поздней госпитализацией пациента. Китайские медики настоятельно рекомендуют гражданам КНР не заниматься самолечением и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

По состоянию на 3 апреля в больницах провинции Цзянси остаются 16 граждан КНР, в крови которых ранее был обнаружен вирус H7N9. Шестеро из госпитализированных по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзянси отмечает, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается крайне тяжелой. Вирус H7N9 впервые был выявлен в марте 2013 года. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 марта Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзянси сообщила о выздоровлении двух жителей провинции, в крови которых ранее был обнаружен опасный вирус H7N9. 56-летний мужчина и его 30-летняя дочь были доставлены в больницу в январе 2017 года.