Брюссель, 3 апреля, 2017, 09:19 — ИА Регнум.



Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

Размещение в Калининградской области российских ракетных комплексов «Искандер» воспринимается рядом стран-членов Североатлантического альянса как угроза их безопасности. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью изданию «Коммерсант», опубликованном 3 апреля.

Отвечая на вопрос о том, почему альянс обеспокоен переброской «Искандеров» под Калининград, на российскую территорию, Геттемюллер пояснила, что этот факт доказывает тенденцию на милитаризацию России и усиление контроля над воздушным пространством.

«Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» были передислоцированы на территорию Калининградской области. МИД РФ объяснил такую меру деструктивными действиями НАТО.

21 января 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью ВВС, что боевые ракетные комплексы останутся под Калининградом до тех пор, пока ракеты военного блока НАТО размещены в Европе.

26 марта глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Москва не намерена отчитываться перед военным блоком НАТО о развертывании комплексов «Искандер» на территории Калининградской области. Слова Келина прозвучали в ответ на сообщения германских СМИ о том, что представители альянса намерены потребовать от российской стороны объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград. «Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — сказал тогда Келин.

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