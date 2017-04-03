Выборы в Эквадоре: Ленин позволит Ассанжу остаться в посольстве страны
Кито, 3 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж избежал выселения из посольства Эквадора, после того как на президентских выборах этой страны победил левый кандидат Ленин Морено, сообщает Reuters.
Кандидат в президенты страны от правоцентристского «Движения CREO» Гильермо Лассо подчеркивал, что после своей победы на выборах президента Эквадора выдворить Ассанжа из посольства в Лондоне.
Однако на выборах победил кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» («Альянс ПАИС») Ленин Морено.
Лассо обещал, что выдворит Ассанжа в течение 30 дней после своего избрания на пост президента Эквадора.
В свою очередь, Ленин Морено заявил, что будет и дальше предоставлять убежище для Ассанжа, но подчеркнул, что в случае необходимости может занять более жесткую позицию.
В интервью в феврале Морено отметил, что он будет настаивать на том, чтобы Ассанж «не вмешивался в политику дружественных Эквадору стран».
Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне почти пять лет, так как его преследует полиция Швеции по обвинению в изнасиловании. Ассанж отвергает обвинения, утверждая, что они инициированы США как месть за публикацию секретных документов на своем портале.