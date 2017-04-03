Кито, 3 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж избежал выселения из посольства Эквадора, после того как на президентских выборах этой страны победил левый кандидат Ленин Морено, сообщает Reuters.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

Кандидат в президенты страны от правоцентристского «Движения CREO» Гильермо Лассо подчеркивал, что после своей победы на выборах президента Эквадора выдворить Ассанжа из посольства в Лондоне.

Однако на выборах победил кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» («Альянс ПАИС») Ленин Морено.

Лассо обещал, что выдворит Ассанжа в течение 30 дней после своего избрания на пост президента Эквадора.

В свою очередь, Ленин Морено заявил, что будет и дальше предоставлять убежище для Ассанжа, но подчеркнул, что в случае необходимости может занять более жесткую позицию.

В интервью в феврале Морено отметил, что он будет настаивать на том, чтобы Ассанж «не вмешивался в политику дружественных Эквадору стран».

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне почти пять лет, так как его преследует полиция Швеции по обвинению в изнасиловании. Ассанж отвергает обвинения, утверждая, что они инициированы США как месть за публикацию секретных документов на своем портале.