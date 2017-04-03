Вильнюс, 3 апреля, 2017, 08:26 — ИА Регнум.



gmarcelo Меведь зорко следит за границами своих владений

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и Второй департамент при Минобороны (контрразведка) сегодня, 3 апреля, огласили публичную часть отчёта об угрозах Литве в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Россия, согласно документу, остаётся главной угрозой для Литвы. «Россия, которая агрессивно стремиться доминировать в регионе и изменить глобальный баланс сил, является самой большой угрозой для национальной безопасности Литовской Республики», — утверждают авторы 40-страничного доклада. Он практически весь, как и прошлые ежегодные доклады, посвящён России. Пожалуй, одним из самых ярких отличий от аналогичных отчётов прошлых лет — роль Белоруссии.

Ранее литовские спецслужбы оценивали Белоруссию исключительно, как инструмент России. На этот раз, отмечая «тесное сотрудничество» разведывательных служб двух государств, утверждается, что сама Белоруссия может стать объектом для России, а РФ «заинтересована развивать влияние в Белоруссии, обеспечивая свои интересы». В первую очередь — военные.

Во вступительной части отчёта ДГБ Литвы также утверждается, что всплеск активности российских спецслужб в прошлом году в Литве пришёлся на парламентские выборы осенью 2016 года, когда «российские разведывательные службы особенно старались собирать информацию о внутренних процессах», при этом, написано в отчёте, шла «вербовка граждан Литвы» на самой территории России.

Главной угрозой в области энергетики во вступительной части доклада названо развитие Белорусской АЭС (в докладе она ошибочно называется Островецкая АЭС, с последующим сокращением ОАЭС). При этом отмечаются «попытки оживить проект Балтийской АЭС в Калининградской области».

Говоря во вступительной части доклада об информационной стратегии России в Литве, литовские спецслужбы выделили две темы, которые, по мнению составителей доклада, являются для России приоритетными: дислокация сил НАТО в Литве, и события 13 января 1991 года.

Рассматривая вопросы кибернетической безопасности ДГБ Литвы допустило, что «большинство атак» в 2016 году было сделано по заказу российских спецслужб, при этом, не приводя никаких доказательств — впрочем как и по большинству эпизодов доклада — утверждается, что использовались некие провластные группировки хакеров, или хакеры-одиночки.

Традиционно в докладе отмечается, что Россия «стремиться разжигать» недовольство нацменьшинств и в целом «ослаблять социальную интегральность».