Москва, 3 апреля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 31 марта завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent выросла на 1,4%, до $53,63, за неделю — на 5,26%. За месяц она подешевела на 5,06%, I квартал — на 3,21%.

ArtseBie Нефть

Нефть подорожала, несмотря на данные компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. За минувшую неделю, завершившуюся 31 марта, число буровых установок в США выросло на 15 единиц до 824 штук.

В годовом выражении число буровых установок выросло на 374 штук. Число нефтяных буровых установок выросло на 10 ед., до 662 штук, газодобывающих установок — на 5 ед., до 160 штук.

Сегодня, 3 апреля, Brent стоит $53,40 за баррель (-0,44%). Цена корректируется после пятничного ралли. Покупатели смогли пройти зону сопротивления $52,70 — 52,85 руб. После непродолжительной коррекции можно продвигаться к уровню $54,35.