Радио REGNUM: первый выпуск за 3 апреля
Москва, 3 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Минобороны РФ заявили, что США скрывают зверства боевиков в Мосуле;
- «Исходные коды «русских и китайских хакеров» принадлежат ЦРУ»;
- МИД РФ прокомментировал заявление Тиллерсона о «российской агрессии»;
- Фийон назвал Россию опасной страной;
- В Минобрнауки выявлено хищение 130 млн рублей;
- Песков прокомментировал обвинения в адрес Медведева;
- Сергей Иванов раскритиковал Смольный из-за Исаакия;
- За Путина на президентских выборах отдадут голоса 64% граждан.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/262