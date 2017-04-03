Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Около пяти месяцев пустовал главный кабинет министерства транспорта Ростовской области. Последний день марта преподнёс подарок бывшему сити-менеджеру Волгодонска Андрею Иванову. Своим указом донской губернатор Василий Голубев назначил оскандалившегося в начале 2017 года чиновника главой дорожного ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 апреля.

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Из биографических сведений известно, что у 45-летнего чиновника есть два высших образования. Одно из них по специальности «Радиосвязь», второе — «Менеджмент организации». Уточняется, что с 2005 года Иванов работал на различных должностях в департаменте потребительского рынка Ростовской области, а с 2010 по 2015 годы возглавлял департамент.

Что касается последних двух лет работы, то Иванов занимал должность главы администрации Волгодонска. Но начало 2017 года подпортило его репутацию. Скандал вокруг школьного питания и питания в детских садах южного атомграда стал причиной многочисленных обращений жителей города с просьбой об отставке Иванова с должности главы администрации. Но в связи с тем, что двухгодичный контракт у Андрея Иванова вот-вот подходил к концу, отставки не произошло.

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Напомним, ситуация привела только лишь к кадровой чистке на местном уровне. Должностью поплатилась начальник управления образования Волгодонска Анна Пустошкина. А в конце марта депутаты местной гордумы сити-менеджером назначили бывшего главу администрации Волгодонского района Виктора Мельникова. Он изначально считался фаворитом политической гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло министра транспорта региона освободилось после того, как его руководитель был избран сити-менеджером Ростова-на-Дону. Как и предполагалось, Виталий Кушнарев был назначен главой администрации города-миллионника большинством голосов депутатов муниципального парламента. Это произошло 7 ноября 2016 года.

До этого два года областным центром управлял Сергей Горбань. За время его работы жители областного центра не раз выступали за его отставку и возвращение прямых выборов градоначальника. «Сергей Горбань — талантливый политработник, но никакой не хозяйственник», — отмечал ранее ростовский политолог Юрий Гиренко.

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