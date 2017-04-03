Пекин, 3 апреля, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Всего 62 иностранные неправительственные организации (НПО) зарегистрировались и открыли свои офисы на территории материкового Китая после вступления с 1 января текущего года в действие нового закона, сообщает 2 апреля газета Global Times.

Jakob Montrasio Общественная жизнь в КНР

Среди 62 НПО, связанных с экономикой, образованием и защитой окружающей среды, 27 являются резидентами США, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Еще 35 организаций являются резидентами 14 стран и регионов, включая Гонконг, Великобританию, Швейцарию и Германию.

«Благодаря упрощенным процедурам и снижению временных затрат, регистрация прошла гладко», — заявил вице-президент по китайским операциям при Деловом совете США-Китай Джэйкоб Паркер.

Новый закон был принят в 2016 году и требует от всех иностранных НПО получения разрешения от китайских властей прежде чем начать свою деятельность на территории КНР.

Министерство общественной безопасности КНР и провинциальные полицейские департаменты согласно новому закону отвечают за регистрацию и регуляцию НПО, передает газета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти КНР ужесточили законодательство по контролю за НПО. Правоохранительные органы страны будут вправе запрещать любые действия, которые будут рассматриваться в качестве угрозы национальной безопасности, а также получат полномочия «приглашать для бесед» глав иностранных неправительственных организаций.

Читайте также: Китай принял закон об ужесточении контроля за иностранными НПО

Напомним также, что в то же время, в связи с принятием нового закона о регуляции НПО, иностранным организациям были предоставлены более комфортные условия для регистрации.