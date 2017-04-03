Верхний Тагил, Свердловская область, 3 апреля, 2017, 06:50 — ИА Регнум. В городе Верхнем Тагиле Свердловской области взрыв на одном из местных предприятий унёс жизнь человека. Ещё трое рабочих получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по региону.

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Трагедия произошла поздно вечером 2 апреля. В восстановительной печи шла плавка свинца. После загрузки шихты внутри произошел взрыв. Крышку грузового окна вырвало и отбросило.

По данным МЧС, площадь возникшего затем пожара составила около 60 квадратных метров. Разрушений в здании нет.

Как сообщили в СКР, погиб уроженец одной из республик Средней Азии 1993 года рождения. Ещё трое получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным прокуратуры, трагедия произошла на производственном участке обособленного подразделения ООО «Уральская свинцовая компания».