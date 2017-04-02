Москва, 2 апреля, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Тело советского вождя Владимира Ленина нужно было захоронить сразу после распада СССР в 1991 году. Об этом, как передают Вести.ru, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир».

Υπουργείο Εξωτερικών Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский

По его словам, теперь по данному вопросу необходимо дождаться того момента, когда наступит «согласие в обществе».

Митрополит Иларион добавил, что «именами палачей нельзя называть улицы и площади», памятники им не должны стоять на площадях, а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение».

22 марта глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Дождь» заявил, что захоронение тела Владимира Ленина неизбежно.

По его словам, тело советского вождя «рано или поздно» должно быть вынесено из мавзолея. Легойда отметил, что это может случиться тогда, когда «не будет вызывать разделений».

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