Санкт-Петербург, 2 апреля, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Сотни петербуржцев в воскресенье, 2 апреля, митинговали против проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД) — новой скоростной платной автотрассы, которую собираются построить в городе на Неве. Акция была организована жителями Красногвардейского района, протестующими против предложенного маршрута прохождения трассы.

Spb-projects.ru Восточный скоростной диаметр (ВСД)

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, по разным оценкам, в массовой акции в парке Малиновка в Красногвардейском районе участвовали от 200 до 500 человек, они пришли с зелеными шарами и лозунгом «Нет трассе по головам жителей».

Участниками акции стали также жильцы 15-тысячного комплекса «Ладожский парк» из соседнего Невского района. Они тоже обеспокоены тем, что в перспективе ВСД может пройти под их окнами, а это грозит постоянным шумом и ухудшением экологии.

Собравшиеся потребовали отложить согласование проекта ВСД в нынешнем виде до следующего пересмотра Генерального плана Санкт-Петербурга, намеченного на 2018 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM митингующие, они также собрали около 700 подписей под обращением к президенту Владимиру Путину, в котором требуют остановить работу над ВСД.

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Напомним, платная трасса предполагает строительство нового моста через Неву и развязку с Кольцевой автодорогой в районе Кудрово. Начать возведение ВСД предполагается через 1,5−2 года, дорога может стоить более 150 млрд рублей.

В дальнейшем у широкополосной трассы будет предусмотрена возможность продолжения по территории Ленобласти до Мурманского шоссе, что позволит разгрузить участок КАД и Мурманского шоссе на входе в город. Проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства, как это было сделано с трассой ЗСД.