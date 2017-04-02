Ереван, 2 апреля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Явка избирателей на парламентских выборах в Армении 2 апреля составила 60,86% от общего количества избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Голосование на парламентских выборах в Армении

К урнам для голосования пришли 1 млн 574 тыс. 947 избирателей из 2 млн 587 тыс. 706 граждан, обладающих правом голоса.

В столице страны Ереване явка составила 58,46% (494 455 человек), во втором городе Армении Гюмри — 51,02% (63 779), в третьем городе Ванадзоре — 54,69% (52 593).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 20:00 по местному времени (19:00 мск) в Армении завершилось голосование на парламентских выборах.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА), руководимая президентом страны Сержем Саргсяном, набирает 46% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные exit poll, проведенного «Baltic Surveys/The Gallup Organization» по заказу телеканала «Еркир-медиа».

По данным опроса избирателей после голосования, в парламент Армении, кроме РПА, проходят ещё три политические силы: блок «Царукян» — 25%, блок «Елк» («Выход») — 10%, АРФ «Дашнакцутюн» — 5%.

Партия «Армянское возрождение» с 4% очень близка к тому, чтобы преодолеть необходимый порог в 5%.

Блок «Оганян-Раффи-Осканян» набирает 3%, блок «Конгресс-НПА» — 3%, партия «Свободные демократы» — 2%, Коммунистическая партия Армении — 2%.

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