Ереван, 2 апреля, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Правящая Республиканская партия Армении (РПА), руководимая президентом страны Сержем Саргсяном, набирает 46% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные exit poll, проведенного «Baltic Surveys/The Gallup Organization» по заказу телеканала «Еркир-медиа».

Armradio.am Данные exit poll

По данным опроса избирателей после голосования, в парламент Армении, кроме РПА, проходят ещё три политические силы: блок «Царукян» — 25%, блок «Елк» («Выход») — 10%, АРФ «Дашнакцутюн» — 5%, партия «Армянское возрождение» — 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» — 3%, блок «Конгресс-НПА» — 3%, партия «Свободные демократы» — 2%, Коммунистическая партия Армении — 2%.

В опросе на выходе с избирательных участков, проведенном «Baltic Surveys/The Gallup Organization» при содействии Армянской социологической ассоциации, приняли участие 30 тысяч избирателей.

В 20:00 по местному времени (19:00 мск) в Армении закрылись все 2009 избирательных участков. По предварительным данным, в голосовании приняли участие около 62% избирателей. Окончательные данные по явке ЦИК страны опубликует в ближайшее время.

В выборах принимали участие 5 партий и 4 блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать 5% голосов от принявших участия в голосовании. Для блоков эта цифра составляет 7%.

В Национальное Собрание Армении VI созыва будет избрано по меньшей мере 101 депутата, вместо нынешних 131. Число депутатов, избранных в парламент, может измениться в случае проведения второго тура.

Для победы в первом туре выборов партии (блоку) необходимо набрать 50% + 1 голос. Если ни одна из партий не сможет заручится такой поддержкой, то Избирательным кодексом предоставляется 6 дней для формирования коалиции между теми партиями (блоками), которые сумели преодолеть необходимый барьер для прохождения в парламент.

Однако коалиция может быть заключена между максимум тремя политическими силами, они должны прийти к согласию по кандидатуре будущего премьера, и полученные ими в сумме голоса должны составлять всё те же 50% + 1 голос.

Если о коалиции договориться не удастся, то через 28 дней проводится второй тур парламентских выборов. В нём принимают участие две политические силы, набравшие наибольшее число голосов.

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