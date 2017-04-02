В Воронеже загорелся крупный торговый центр: есть пострадавшие
Воронеж, 2 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Пожар в одном из крупнейших торговых центров Воронежа — «Центре Галереи Чижова» — произошел вечером 2 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.
По предварительным данным, задымление на первом — четвертом этажах торгового центра было обнаружено в 18:20. Уже в 19:20 возгорание было ликвидировано.
Посетители и сотрудники торгового центра — всего около пяти тысяч человек — были эвакуированы. Однако не обошлось без пострадавших: в отделение токсиколологии госпитализирована сотрудница одного из кафе, она находится в состоянии средней тяжести.
Причиной возгорания называют сегментное возгорание электропроводки. Сейчас здание обесточено. На месте продолжают работу пожарные.
По данным ГУ МЧС по Воронежской области, огнем повреждена кабельная шахта с первого по пятый этаж.
Как сообщил Михаил Усов, прокуратура Воронежа начала проверку по факту пожара.
«Центр Галереи Чижова» открылся в 2009 году. Здесь располагаются магазины, рестораны и кафе, кинотеатр, есть также подземная парковка.