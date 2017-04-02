Воронеж, 2 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Пожар в одном из крупнейших торговых центров Воронежа — «Центре Галереи Чижова» — произошел вечером 2 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

All-malls.ru Центр Галереи Чижова

По предварительным данным, задымление на первом — четвертом этажах торгового центра было обнаружено в 18:20. Уже в 19:20 возгорание было ликвидировано.

Посетители и сотрудники торгового центра — всего около пяти тысяч человек — были эвакуированы. Однако не обошлось без пострадавших: в отделение токсиколологии госпитализирована сотрудница одного из кафе, она находится в состоянии средней тяжести.

Причиной возгорания называют сегментное возгорание электропроводки. Сейчас здание обесточено. На месте продолжают работу пожарные.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, огнем повреждена кабельная шахта с первого по пятый этаж.

Как сообщил Михаил Усов, прокуратура Воронежа начала проверку по факту пожара.

«Центр Галереи Чижова» открылся в 2009 году. Здесь располагаются магазины, рестораны и кафе, кинотеатр, есть также подземная парковка.