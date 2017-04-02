Берлин, 2 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.



Superkarate.ru Допинг

Германский журналист Хайо Зеппельт анонсировал очередной псевдодокументальный фильм о допинге в российском спорте на телеканале ARD. Об этом Зеппельт написал сегодня, 2 апреля, в своем Twitter.

Он сообщил, что его третий фильм о допинге в российском спорте называется «Допинг: совершенно секретно». В фильме будет рассказываться о перепроверке допинг-проб взятых на Олимпийских играх.

Другие подробности о фильме он не сообщил.

Напомним, германский телеканал ARD за три года выпустил целую серию провокационных фильмов и сюжетов о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Именно на основании этих фильмов западные страны, которые контролируют международные спортивные федерации, начали репрессии против российских спортсменов.

Однако эти фильмы не содержат каких бы то ни было доказательств, а лишь одни голословные обвинения. Тем не менее фильмы Зеппельта имели крайне негативные последствия для российского спорта, которые ощущаются до сих пор.