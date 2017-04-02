Москва, 2 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Многофункциональный миграционный центр в Сахарово (ММЦ) посетила делегация из Узбекистана. Её возглавил министр труда республики Азиз Абдухакимов, говорится в сообщении Минтруда Узбекистана в Facebook.

Mehnat.uz Азиз Абдухакимов

Целью визита узбекской делегации в Москву стало знакомство с деятельностью ММЦ, обсуждение ряда вопросов, в том числе — о совместном информировании граждан Узбекистана об услугах центра. Азиз Абдухакимов в ходе осмотра ММЦ пообщался с трудовыми мигрантами из Узбекистана, получающими патент, узнал их мнение о качестве предоставляемых в Центре услуг.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане, находясь на территории Российской Федерации, соблюдали российское законодательство, а платя налоги и внося свой вклад в развитие российской экономики, они должны быть в полной мере защищены», — подчеркнул Абдухакимов. И отметил, что «со своей стороны мы также проводим работу, направленную на защиту здесь их прав и законных интересов».

Генеральный директор ММЦ Николай Федосеев поблагодарил главу Минтруда Узбекистана за содействие в информировании мигрантов на территории республики, подчеркнул значимость сотрудничества в этой сфере. По его словам, в 2016 году порядка 45% от общего количества получивших патент мигрантов составили граждане Узбекистана.

«Правительство Москвы заинтересовано в сотрудничестве с государствами, граждане которых приезжают в российскую столицу на заработки. Поэтому установлен простой и прозрачный порядок оформления патентов. Из цепочки полностью исключены посредники, деятельность которых была незаконной и разорительной для мигрантов», — заявил Федосеев.

Представители Узбекистана заверили российских коллег, что будут и далее содействовать в информировании узбекских мигрантов. Также «договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере трудовой миграции», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на прошлой неделе обсудили по телефону предстоящий визит узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Москву, намеченный на 5 апреля. В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе в области трудовой миграции.