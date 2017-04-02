Женская сборная США по хоккею разгромила российских хоккеисток
Вашингтон, 2 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум.
Российская женская сборная по хоккею потерпела разгромное поражение от сборной США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч состоялся сегодня, 2 апреля.
Российские хоккеистки не смогли забить ни одной шайбы, а американки — целых семь.
В составе сборной США дублями отметились Койн, Декер и Ламурэ-Дэвидсон. Ещё одну шайбу в российские ворота забила Кессел.
Сборная Россия показала вялую и безынициативную игру.
Таким образом, победа досталась американкам — 0:7.
В результате после двух матчей группового этапа женская сборная РФ по хоккею имеет в своём активе три очка (за победу над Финляндией). В третьем матче российские хоккеистки встретятся со сборной Канады.
Примечательно, что сборная Канады в нынешнем турнире впервые в истории проиграла европейской команде в матче чемпионата мира. Канадок одолели финки.