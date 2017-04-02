Вашингтон, 2 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум.



Concertcity.ru Хоккей

Российская женская сборная по хоккею потерпела разгромное поражение от сборной США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч состоялся сегодня, 2 апреля.

Российские хоккеистки не смогли забить ни одной шайбы, а американки — целых семь.

В составе сборной США дублями отметились Койн, Декер и Ламурэ-Дэвидсон. Ещё одну шайбу в российские ворота забила Кессел.

Сборная Россия показала вялую и безынициативную игру.

Таким образом, победа досталась американкам — 0:7.

В результате после двух матчей группового этапа женская сборная РФ по хоккею имеет в своём активе три очка (за победу над Финляндией). В третьем матче российские хоккеистки встретятся со сборной Канады.

Примечательно, что сборная Канады в нынешнем турнире впервые в истории проиграла европейской команде в матче чемпионата мира. Канадок одолели финки.