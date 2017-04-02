Богота, 2 апреля, 2017, 03:26 — ИА Регнум.



Мещерский Арсений. Наводнение в деревне. 1872

Ситуация на юге Колумбии, где в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 254 человека, остается крайне напряженной. 400 человека ранены и 220 считаются пропавшими без вести, сообщает 1 апреля RCN Radio со ссылкой на заявление президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

Ранее колумбийское отделение международной организации Красный крест заявляло о 154 погибших и 174 раненых.

Обильные дожди, вызвавшие наводнения и сходы селей в южной колумбийской провинции Патамайо, привели к многочисленным жертвам. Более всего пострадала столица провинции Мокоа, где вышедшие ночью из берегов реки Мокоа, Мулато и Санкояко, воды которых несли большое количество грязи и камней, смыли большую часть города.

Под мощным напором воды и грязи были разрушены многие дома, в том числе задние местной больницы. Потоком были смыты несколько районов города.

К месту трагедии были направлены пять самолетов со 150 военнослужащими, для оказания помощи в поисково-спасательной операции. Спасательные команды прибыли в район бедствия уже к утру, но вскоре, пораженные масштабом катастрофы, сообщили о необходимости дополнительной поддержки.

Ситуация осложняется еще и тем, что из-за разрушения дорожного покрытия наземная связь с городом нарушена, и около сорока тысяч жителей Мокоа оказались изолированы от остальной части страны.