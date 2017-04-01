Таллахасси, США, 2 апреля, 2017, 02:36 — ИА Регнум.



Unsplash Пилот самолета

Два небольших самолета столкнулись в небе над Флоридой в районе города Эджуотер, сообщило 1 апреля мздание Florida Today со ссылкой на заявление представителя пожарной охраны муниципалитета.

Инцидент произошел в лесистой местности к западу от трассы I-95 утром субботы, 1 апреля.

По словам очевидцев трагедии, два самолета летели рядом, когда один из них начал падать и задел крылом соседний аппарат. В результате оба самолета рухнули на землю.

При крушении погибли пилоты.

Инцидент прокомментировали в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). «Самолет Cessna 170 и американский самолет AA5B Grumman столкнулись примерно в трех милях к северо-северо-западу от аэропорта Massey Airpark, Флорида, в 09:00», — сообщили в пресс-службе управления.

Сотрудники FAA прибыли на место происшествия. Ведется расследование.