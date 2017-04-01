Асунсьон, 2 апреля, 2017, 02:17 — ИА Регнум.

Массовые протесты в Парагвае и убийство в связи с этим оппозиционного лидера стали причиной отставки сразу двух высокопоставленных лиц государства. Так, глава страны Орасио Картес уволил главу министерства внутренних дел и начальника полиции. Об этом сообщает The Associated Press.

Agenciabrasil.ebc.com.br Орасио Картес

В Парагвае проходили протесты в связи с тем, что Сенат тайно проголосовал за поправку в конституцию страны, благодаря которой президент может быть переизбран на второй срок.

Недовольные таким решением люди стали бить стекла и даже подожгли здание Конгресса. В результате между протестующими и полицией произошло несколько столкновений. Правоохранители разгоняли людей резиновыми пулями и водометами.

Недалеко от здания Конгресса Парагвая, вокруг которого и происходили все эти события, находится офис оппозиционной Подлинной радикально-либеральной партии в Асунсьоне. Туда в субботу, 1 апреля, ворвались полицейские. В результате был убит 25-летний Родриго Китана, глава партии.

Кто виновен в смерти оппозиционного лидера, пока неизвестно. Полиция проводит внутреннее расследование.

Ранее президент Парагвая Орасио Картес, который был избран на свой пост в 2013 году призвал участников беспорядков соблюдать общественный порядок.