Москва, 1 апреля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В память о поэте Евгении Евтушенко могут установить мемориальную доску или бюст в Москве, сообщил глава комиссии по монументальному искусству при городском парламенте Игорь Воскресенский. Если поступит соответствующее обращение, отметил он.

Kremlin.ru Евгений Евтушенко

Евтушенко скончался в возрасте 84 лет в США. Накануне он был госпитализирован. По словам вдовы Евтушенко Марии Новиковой, поэт умер от остановки сердца в окружении родных и близких, «мирно, во сне».

Евтушенко просил похоронить его в Подмосковье, в Переделкино, рядом с могилой поэта Бориса Пастернака (1890−1960).

Евтушенко с 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. Горького, но был исключен за «дисциплинарные взыскания». Первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. С 1991 года проживал в США.