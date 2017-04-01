Кишинёв, 1 апреля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Молдавия отказалась от закупок электроэнергии с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС и с 1 апреля закупает электроэнергию у украинской DTEK Trading, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономики Молдавии, молдавская компания Energocom подписала договор на поставку электроэнергии с украинской компанией DTEK Trading с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года.

Донор Приднестровье. Молдавская ГРЭС

Альтернативная заявка Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергию в Молдавию отклонена. В Минэкономики сообщили, что украинцы предложили лучшую цену — $50,2 за 1 мВтч. Молдавская ГРЭС в первом раунде переговоров предложила цену $58,5, снизив ее во втором раунде до $54,4 за мВтч. Наблюдатели, следившие за проведением конкурса, в том числе от ЕС и Секретариата энергетического сообщества заявили, он был прозрачным.

В течение последнего года Молдавия закупала электроэнергию с Молдавской ГРЭС по цене $48,995 за 1 мВтч.

Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдавию в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти тогда заключили контракт с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС». Молдавия самостоятельно производит около 25% потребляемой электроэнергии, а недостающие объемы докупает за рубежом.

Ранее власти Приднестровья выразили обеспокоенность конкуренцией со стороны Украины в поставках электроэнергии в Молдавию, поскольку оплата за поставки электроэнергии в Молдавию является основным источником притока валюты в ПМР. Решение Кишинева перейти на поставки украинской электроэнергии является серьезным ударом для экономики и населения Приднестровья.