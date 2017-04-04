Канберра, 5 апреля, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Отношения между Австралией и Ираном традиционно ориентировались на торговлю. Однако теперь сфера контактов двух стран расширилась благодаря совместной работе в области нелегальной миграции, а также переговоров по противодействию терроризму.

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Немаловажен и тот факт, что Австралия поддержала ядерную сделку с Ираном, позволившую наиболее оптимальным образом ограничить деятельность Ирана в ядерной области. Вместе с тем нынешние отношения двух стран испытывают давление со стороны одновременно Вашингтона и Тель-Авива, намеренных подорвать столь важную сделку, — пишет постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

Свое активно негативное отношение к этому договору Беньямин Нетаньяху подчеркнул как в ходе своего австралийского визита, так и на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В декабре прошлого года, давая интервью американскому телеканалу, израильский премьер-министр туманно сообщил о пяти имеющихся у него на уме способах разрыва сделки, которые ему необходимо обсудить с Дональдом Трампом.

Трамп, в свою очередь, проводит последовательную линию неприятия этого соглашения, которое он считает катастрофой. Примечательно, что позиции Трампа и Нетаньяху идут вразрез с мнениями экспертов по ядерному распространению.

В чем состоит наиболее вероятное развитие событий и каковы те рычаги, посредством которых США и Израиль могут добиваться солидарности Австралии?

Далее читайте в статье: Канберра должна сохранять сделку с Ираном вопреки США и Израилю

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