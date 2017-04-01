Москва, 1 апреля, 2017, 11:28 — ИА Регнум.



Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал обвинения российского оппозиционного блогера Алексея Навального в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева о незаконной недвижимости и фондах. Соответствующее заявление Песков сделал в интервью программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC, опубликованном сегодня, 1 апреля.

Журналист АВС попросил Пескова прокомментировать ситуацию с незаконными митингами в России.

Песков напомнил, что все государственные служащие в России каждый год предоставляют декларацию о доходах и расходах в специальные органы, которые «контролируют и перепроверяют эти декларации от А до Я».

Пресс-секретарь президента России отметил, что все доходы чиновников «на самом деле очень, очень прозрачные».

«Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые звучат в заявлениях разных активистов, они не отвечают реальному положению вещей, потому что эти активисты просто не могут обладать информацией, которая доступна особым службам», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Также он заявил, что борьба с коррупцией является большой и актуальной проблемой для России. «Общество нетерпимо к этому явлению, что и является причиной протестов, которые наблюдались в стране неделю назад. В некоторых городах они были законными, в некоторых, например, в Москве — не согласованными», — сказал Песков.

Он отметил, что незаконные акции повлекли за собой арест людей, которые были в них вовлечены. «Это рядовая практика для любой страны, можно видеть множество акций и множество арестов, противодействие полиции в многих столицах по всему миру», — сказал Песков.