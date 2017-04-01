Вашингтон, 1 апреля, 2017, 09:55 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил, почему рейтинг российского лидера Владимира Путина в США довольно низок. Соответствующее заявление Песков сделал в интервью программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC, опубликованном сегодня, 1 апреля.

Журналист обратил внимание Пескова на то, что согласно социологическим опросам, рейтинг одобрения президента России Владимира Путина в США крайне низок.

Только 9% граждан США симпатизируют Путину и считают Россию союзником. Журналист ABC поинтересовался у Пескова, является ли такая статистика «проблемой для президента Путина».

Глава пресс-службы Кремля ответил, что конечно же, это не является проблемой для Путина, хотя и вызывает сожаление. «Мы принимаем эти показатели, потому что уже, хорошо, как много месяцев? Более чем год, американская аудитория является мишенью серьезной антироссийской пропаганды», — подчеркнул Песков.

Песков напомнил, что американские СМИ старательно впихивают в головы граждан США установки о том, что «русские хакеры повсюду, в каждом утюге и холодильнике». Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что считает подобные заявления «фейковыми новостями и клеветой».