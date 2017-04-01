Вашингтон, 1 апреля, 2017, 08:54 — ИА Регнум.



Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп схожи в принципиальном подходе к международным отношениям. Такое заявление Песков сделал в интервью программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC, опубликованном сегодня, 1 апреля.

Песков отметил, что и президент Путин, и президент Трамп считают защиту национальных интересов одним из главных своих приоритетов.

«Один отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов, а второй — национальные интересы Российской Федерации. И они очень хорошо понимают, что иногда в национальных интересах лучше поддерживать добрые отношения с коллегой, обеспечивая взаимную выгоду этих отношений и гарантируя подлинную готовность принять во внимание обеспокоенность с обеих сторон», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал возможность восстановления российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента России отметил, что в том случае, если лидеры двух стран встретятся и обменяются своими точками зрения, а затем решат, что они хотят возобновить диалог, тогда будет шанс на улучшение отношений.

При этом Песков считает, что администрации Трампа требуется время, чтобы выработать более точные формулировки своих соображений относительно России. «Мы достаточно терпеливы и будем ждать, пока не поймем точный смысл подходов нынешней администрации. По нашему мнению, администрации все еще нужно время, чтобы быть более точной в формулировках своих идей по поводу России», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Москва готова проявлять ровно такую же активность, которую готова проявлять американская сторона.

Напомним, с момента вступления Трампа в должность президента США он так и не сделал развернутого заявления относительно российско-американских отношений. Путин и Трамп созванивались один раз, но так до сих пор и не встретились.