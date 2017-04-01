Асунсьон, 1 апреля, 2017, 06:01 — ИА Регнум.



Erdenebayar Огонь

В столице Парагвая в ходе акции протеста против поправок в Конституцию демонстранты взяли штурмом и подожгли здание Конгресса, передаёт агентство Reuters.

Поводом для протеста послужила информация о том, что Сенат в ходе тайного голосования одобрил конституционную поправку, которая позволит президенту страны Орасио Картесу баллотироваться на второй срок.

Теперь документ должна рассмотреть Палата депутатов Парагвая. На фоне протестов уже объявлено, что заседание нижней палаты парламента, на котором должен обсуждаться законопроект, отложено до 4 апреля. В этой связи власти призывают граждан к спокойствию.

Акция протеста проходит при участии оппозиционных политиков. Так, представитель «Прогрессивной демократической партии», сенатор Дезире Маси назвал подготовку поправок в Конституцию попыткой «государственного переворота». «Мы будем сопротивляться, и мы призываем людей сопротивляться вместе с нами», — заявил он.

По информации телеканала Todo Noticias, в результате беспорядков есть пострадавшие, в числе которых политики, журналисты и сотрудники полиции. По предварительным данным, ранения могли получить около 30 человек.

Сообщается, что на момент начала пожара в здании Конгресса находились люди. Пламя охватило первый этаж. Также протестующие подожгли вокруг здания автомобильные шины. Полиция применила для разгона протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.