Вашингтон, 1 апреля, 2017, 02:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

В Конгресс США внесён на рассмотрение проект закона о введении новых санкций против России. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Конгресса.

Автором инициативы выступил сенатор от Республиканской партии Алекс Муни, по мнению которого, санкции должны быть ужесточены «в ответ на киберугрозы со стороны правительства России и другие агрессивные действия».

Законопроектом предусмотрен целый ряд новых ограничительных мер. В частности, санкции могут затронуть лиц, которых Вашингтон считает причастными к хакерским атакам. Экспортные ограничения предлагается вводить в отношении компаний, заподозренных властями США в ведении бизнеса с российской оборонной отраслью или разведкой.

Кроме этого, предусмотрены финансовые санкции, которые должны затронуть производства нефти и газа в России, ядерные проекты, ограничить участие в приватизации российских компаний и покупке суверенного долга России.

Отдельно законопроект обязывает Госдепартамент США предоставить Конгрессу отчёт о том, какие СМИ контролируются правительством России, с тем чтобы американские законодатели могли усилить поддержку альтернативных русскоязычных ресурсов.

Напомним, 25 марта США ввели новые санкции против восьми российских компаний: НПК «Конструкторское бюро машиностроения», НПО «Базальт», Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, АО «150-й авиационный ремонтный завод», «Рособоронэкспорта» и «Авиаэкспорта».

При этом в администрации США не смогли уточнить, в чём конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии. Позднее СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщили, что решение об этих санкциях было принято ещё администрацией прежнего президента США Барака Обамы, тем не менее после вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома документ был изучен новой администрацией перед передачей в Конгресс.

31 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на саммите глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Москвы до тех пор, пока Крым не будет возвращён под контроль Украины. Чуть позднее он также сообщил журналистам, что на саммите обсуждались ответные действия на «агрессию России».

В Министерстве иностранных дел России остались в «недоумении» от последних заявлений госсекретаря США.