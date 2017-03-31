Москва, 1 апреля, 2017, 00:54 — ИА Регнум.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюта на уровне «BBB-» со «стабильным прогнозом», говорится в пресс-релизе агентства.

ИА REGNUM

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «F3».

Данное решение уже прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, подтверждение долгосрочных рейтингов страны на инвестиционном уровне «отражает уверенность агентства в устойчивом состоянии государственных финансов и успешности предпринимаемых правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть», цитирует телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2016 года Fitch улучшило с «негативного» до «стабильного» прогнозы по рейтингам девяти российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Татарии, Якутии, а также Ленинградской, Новосибирской, Тюменской и Челябинской областей.

Напомним, 21 марта другое международное рейтинговое агентство — Standard & Poor’s — также улучшило прогнозы по рейтингам ряда крупнейших российских компаний и регинов в иностранной и национальной валютах со «стабильного» до «позитивного».

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