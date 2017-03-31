Нью-Дели, 31 марта, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии приступили к процессу закупок 1 тыс. 500 крупнокалиберных винтовок, способных поразить такие цели, как средний танк, низколетящие вертолеты и бункеры, 31 марта сообщает The Economic Times.

Edd18 Крупнокалиберная винтовка NTW-20

Крупнокалиберные винтовки будут закупаться, в частности, для подразделений, которые несут службу в штате Джамму и Кашмир.

Согласно требованиям министерства обороны Индии, винтовка должна обладать дальностью стрельбы не менее 1,8 км, калибр патрона должен составлять 12,7 мм. Вес винтовки не должен превышать 15 кг.

Напомним, в настоящее время вооруженные силы Индии используют крупнокалиберные винтовки, произведенные Южно-Африканской Республикой.

Поставки крупнокалиберных винтовок, произведенных южноафриканской фирмой Denel, были отменены правительством Индии в 2005 году, так как выяснилось, что компания Denel заключила контракты с индийской армией посредством взяток.

Denel должна была поставить 1 тыс. винтовок NTW-20 и 3 млн патронов. Армия Индии получила только 400 винтовок.