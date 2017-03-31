Могадишо, 31 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В Сомали зафиксировано резкое увеличение случаев заболевания холерой, заявил представитель Управления гуманитарными проектами ЕС (ECHO) в Сомали Йохан Хеффинк, 31 марта сообщает Reuters.

DFID Сомали

С начала текущего года в Сомали зафиксировано более 18 тыс. случаев заболеваний холерой, заявил Хеффинк.

Нынешний штамм болезни необычайно опасен, погибает каждый 45-й пациент, добавил Хеффинк.

Напомним, в прошлом 2016 году в медицинские учреждения обратились 15 тыс. жителей Сомали с симптомами холеры.

Нормальный уровень ежегодной заболеваемости холерой в Сомали не превышает 5 тыс. человек.

В настоящий момент страна поражена засухой, источники чистой воды истощаются. Сезон дождей в Сомали обычно длится с марта по май, но в текущем месяце дождей не было.