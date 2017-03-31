Вашингтон, 31 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум.



Kingabdullah.jo Абдалла II ибн Хусейн

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном на следующей неделе, 31 марта сообщает Associated Press.

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Встреча двух лидеров пройдет в Белом доме 5 апреля, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Трамп и Абдалла II обсудят «ряд общих интересов на Ближнем Востоке», включая борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конфликт в Сирии и израильско-палестинские отношения, говорится в заявлении Белого Дома.

Ожидается, что президент США и король Иордании также обсудят возможность создания безопасных зон в Сирии и ряд других вопросов, добавил Спайсер.

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Напомним, в прошлом месяце Трамп уже провел короткую встречу с королем Абдаллой II на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

3 апреля Трамп проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.