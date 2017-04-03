Москва, 4 апреля, 2017, 02:42 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главной правительства Дмитрием Медведевым подчеркнул важность для Ирана сотрудничества с Москвой. С таким подходом согласился и президент Путин, указав, что объем российско-иранской торговли, возросший в прошлом году на 70%, — это «уникальное явление в нынешних сложных экономических условиях». Каковы основные направления во взаимоотношениях России и Ирана, подробно рассматривается в статье Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM .

Главное, что необходимо отметить, — это беспрецедентность текущего этапа в отношениях двух стран. История не знает примеров, чтобы Россия и Иран выступали в качестве классических союзников. То же относится и к присоединению к планируемому альянсу Турции.

Пока этот альянс существует лишь в виде устных заверений, между возможными союзниками остается много нерешенных вопросов. Но тенденция на сближение просматривается очевидным образом. Недаром визит президента Ирана состоялся почти сразу же после аналогичной встречи с Эрдоганом.

По словам иранских аналитиков, отношения Москвы и Тегерана должны пройти «испытание Сирией». Если же этот «экзамен» обе страны успешно сдадут, не будет препятствий для расширения сотрудничества в самых различных областях.

Политика новой администрации США, направленная на усиление санкций и воинственную риторику по отношению к Ирану, естественно подталкивает президента Рухани к поиску политической поддержки. Если Владимир Путин выделил в своей речи перспективы торговых отношений РФ и Ирана, то иранская сторона, устами министра иностранных дел Зарифа, подчеркнула важность открывающихся перспектив в области контртеррористического сотрудничества.

Подробнее здесь: Россия и Иран берут курс на долгосрочное сотрудничество

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